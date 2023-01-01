Disroot Calls

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

خدمة Disroot’s Calls هي عبارة عن برنامج لعقد مؤتمرات الفيديو، مدعوم من Jitsi-Meet. فهو يوفر لك مؤتمرات فيديو وصوتية عالية الجودة، مع أي عدد تريده من الشركاء. كما يسمح أيضًا ببث سطح المكتب أو بعض النوافذ فقط للمشاركين الآخرين في المكالمة.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

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