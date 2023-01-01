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Disroot Calls

Disroot Calls

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الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Calls على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خدمة Disroot’s Calls هي عبارة عن برنامج لعقد مؤتمرات الفيديو، مدعوم من Jitsi-Meet. فهو يوفر لك مؤتمرات فيديو وصوتية عالية الجودة، مع أي عدد تريده من الشركاء. كما يسمح أيضًا ببث سطح المكتب أو بعض النوافذ فقط للمشاركين الآخرين في المكالمة.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Calls. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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