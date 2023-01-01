الحل السحابي الرائد في السوق لإدارة ممارسات طب الأسنان بشكل أسرع وأبسط. مصممة بالتعاون مع أطباء الأسنان. يتيح لك تطبيق Dentally العمل من أي مكان، وتبسيط ممارستك وتوفير الوقت الثمين.

الموقع الإلكتروني: dentally.com

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