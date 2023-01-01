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Pair Networks

Pair Networks

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pair.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pair Networks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pair هي شركة استضافة مواقع ويب تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، ووقت تشغيل الخادم بنسبة 99.9%، ومجموعة متنوعة من خطط استضافة الويب القوية المتاحة، وكلها مدعومة بدعم فني ودود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من موظفين حقيقيين.

الموقع الإلكتروني: pair.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pair Networks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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