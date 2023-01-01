WebCatalog
BetterSleep

BetterSleep

my.bettersleep.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BetterSleep على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

النوم بشكل أفضل. أشعر بتحسن. تجربة نوم مخصصة لليالي أكثر راحة وأيام استيقاظ.

الموقع الإلكتروني: bettersleep.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BetterSleep. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Oura

Oura

cloud.ouraring.com

Meditopia

Meditopia

webapp.meditopia.com

ListKit

ListKit

listkit.io

Calm

Calm

calm.com

Sleep Calculator

Sleep Calculator

sleepcalculator.info

Asana Rebel

Asana Rebel

app.asanarebel.com

Hallow

Hallow

hallow.com

MyFoodDiary

MyFoodDiary

myfooddiary.com

Sleepytime.info

Sleepytime.info

sleepytime.info

Albiware

Albiware

app.albiware.com

Sleepstation

Sleepstation

app.sleepstation.org.uk

FitOn

FitOn

app.fitonapp.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية