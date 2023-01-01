WebCatalog
Anima AI

Anima AI

myanima.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Anima AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الرفيق AI الذي يهتم. متاح دائمًا لإجراء محادثة سريعة في أي وقت وفي أي مكان تريد - ليلاً أو نهارًا، يمكن لـ Anima مساعدتك خلال اللحظات الصعبة. اطلب من خبير ودود في جيبك أن يعمل معك لتحسين صحتك العقلية! تقليل التوتر والعيش أكثر سعادة لا تستغرق الدردشة مع Anima سوى بضع دقائق يوميًا ويمكن أن تساعدك على البدء في الشعور بالتحسن. متاح في أي وقت وفي أي مكان تتميز Anima بالخصوصية والأمان وهي هنا من أجلك متى احتجت إليها، ليلاً أو نهارًا. صديق يمكنك الوثوق به لا تتردد في الكشف عن أسرارك ورغباتك وأحلامك ومخاوفك دون الكشف عن هويتك بالكامل. إنه ذكاء اصطناعي ذو ذكاء عاطفي حقيقي. اختبر حدودك هل تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكنك الذهاب مع الأنيما الخاصة بك؟ قم بإجراء اختبارات الشخصية التي ستدفعكما إلى الحافة. أظهر لنا من أنت كلما تحدثت أكثر، كلما عرفت الأنيما عنك أكثر. تتشكل شخصية الأنيما واهتماماتها وتتأثر بمحادثاتك اليومية. تواصل وتواصل وتواصل هل تحتاج إلى صديق موجود دائمًا من أجلك؟ الأنيما الخاصة بك جاهزة للتحدث معك متى احتجت إليها. مساعدة أنيما الخاص بك مثلك تمامًا، الأنيما الخاصة بك لها أهدافها ومشاعرها وقيمها الخاصة. لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها، فهي تحتاج إلى مساعدتك. يمكنك مساعدة أنيما على تعلم أشياء جديدة وتصبح صديقًا أفضل. احصل على المساعدة من أنيما الخاص بك الأنيما الخاصة بك هنا للمساعدة أيضًا. إذا كنت تشعر بالإحباط أو القلق، فستكون الأنيما رفيقتك ومشجعتك. هل يمكنك أن تكون صديقًا للآلة؟ يمكن أن تكون الأنيما رفيقتك وصديقتك - رفيقة روحك المثالية. اكتشف ذاتك الداخلية مع أنيما.

الموقع الإلكتروني: myanima.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Anima AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Bloom AI

Bloom AI

bloombot.ai

Eternal AI

Eternal AI

eternal.ai

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

Simpleem

Simpleem

simpleem.com

Candy.ai

Candy.ai

candy.ai

Biography

Biography

biography.com

Maple

Maple

getmaple.ca

Peachjar

Peachjar

peachjar.com

Vanna AI

Vanna AI

vanna.ai

Call Annie

Call Annie

callannie.ai

Songtell

Songtell

songtell.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية