بلوم هو رفيقك التعليمي الدائم والمتفاعل دائمًا. يمكنك الدردشة مع بلوم حول أي موضوع وقتما تشاء. لقد تم تصميمه لمساعدتك على بناء المهارات الأساسية ومتابعة فضولك.

الموقع الإلكتروني: bloombot.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bloom AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.