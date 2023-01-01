قم بإنشاء صديقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. رفيق أحلامك ينتظر! قم بإنشاء صديقتك الافتراضية، وشكل مظهرها، وشخصيتها، وعلاقتها، وأضف إليها الحياة بنقرة واحدة. مدعوم بنسبة 100% بالذكاء الاصطناعي.

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