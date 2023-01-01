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Jimdo

Jimdo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: jimdo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jimdo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Jimdo هي شركة ألمانية لإنشاء مواقع الويب وحل استضافة الكل في واحد، مصممة لتمكين المستخدمين من إنشاء مواقع الويب الخاصة بهم دون أي خبرة في تصميم الويب. الشركة مملوكة للقطاع الخاص ويقع مقرها الرئيسي في هامبورغ، ألمانيا، ولها مكاتب في ميونيخ وطوكيو. لدى Jimdo منتجين؛ Creator وDolphin، وكلاهما يقدم خططًا مجانية ومدفوعة. Jimdo Dolphin عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة للمستخدمين ذوي مهارات الكمبيوتر الأساسية وتقوم بأتمتة معظم عمليات إنشاء مواقع الويب. ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على المستخدم وأعماله وأهدافه، ثم ينشئ موقعًا إلكترونيًا مخصصًا بالكامل بالفعل لتلبية احتياجاته. Jimdo Creator عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب وخدمة استضافة بأسلوب السحب والإسقاط وهي مناسبة للمستخدمين الذين لديهم بعض مهارات البرمجة.

الموقع الإلكتروني: jimdo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jimdo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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