استضافة مجانية غير محدودة. مساحة غير محدودة على القرص، ونطاق ترددي غير محدود، وأداة إنشاء مواقع ويب مجانية.

الموقع الإلكتروني: freehosting.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FreeHosting.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.