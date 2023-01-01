مدير كلمات المرور للفريق، ميزات قوية لإدارة كلمات المرور، نموذج "معرفة صفرية" آمن للغاية، أفضل قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أهمية إدارة كلمات المرور الجماعية للشركات، يعد الوصول المشترك الآمن إلى المشاريع والبيانات والتطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لتمكين التعاون، خاصة بين الشركات. أعضاء الفريق عن بعد. تقدم Passpack عرضًا ذا قيمة مقنعة للشركات باعتبارها لا تعتمد على النظام الأساسي

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