WebCatalog
Passpack

Passpack

passpack.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Passpack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مدير كلمات المرور للفريق، ميزات قوية لإدارة كلمات المرور، نموذج "معرفة صفرية" آمن للغاية، أفضل قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أهمية إدارة كلمات المرور الجماعية للشركات، يعد الوصول المشترك الآمن إلى المشاريع والبيانات والتطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لتمكين التعاون، خاصة بين الشركات. أعضاء الفريق عن بعد. تقدم Passpack عرضًا ذا قيمة مقنعة للشركات باعتبارها لا تعتمد على النظام الأساسي

الموقع الإلكتروني: passpack.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Passpack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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