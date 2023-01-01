يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SiYuan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

SiYuan هو تطبيق لتدوين الملاحظات ذو مرجع كتلة Markdown ورابط ثنائي الاتجاه لسطح المكتب، ويدعم أنظمة التشغيل Windows وMac وLinux، ويمكن استخدامه مباشرة على المتصفح، ويدعم التكيف مع الأجهزة المحمولة.

الموقع الإلكتروني: ld246.com

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