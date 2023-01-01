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SiYuan

SiYuan

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الموقع الإلكتروني: ld246.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SiYuan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SiYuan هو تطبيق لتدوين الملاحظات ذو مرجع كتلة Markdown ورابط ثنائي الاتجاه لسطح المكتب، ويدعم أنظمة التشغيل Windows وMac وLinux، ويمكن استخدامه مباشرة على المتصفح، ويدعم التكيف مع الأجهزة المحمولة.

الموقع الإلكتروني: ld246.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SiYuan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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