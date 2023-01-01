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GitKraken

GitKraken

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الموقع الإلكتروني: gitkraken.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GitKraken على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أطلق العنان لـ GitKraken، واجهة المستخدم الرسومية Git المجانية لأنظمة التشغيل Windows وMac وLinux! تعمل واجهة المستخدم الرسومية Git البديهية على تبسيط وتبسيط عمليات Git.

الموقع الإلكتروني: gitkraken.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GitKraken. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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