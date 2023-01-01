برنامج محاسبة سطح المكتب للشركات الصغيرة لنظامي التشغيل Mac وWindows. يتميز AccountEdge بالمرونة ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات.

الموقع الإلكتروني: accountedge.com

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