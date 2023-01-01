CSDN عبارة عن منصة صينية لتبادل تكنولوجيا المعلومات ذات شهرة عالمية، تأسست في عام 1999، وتتضمن مدونات أصلية وأسئلة وأجوبة عالية الجودة وتدريبًا مهنيًا ومنتديات فنية وتنزيلات للموارد وخدمات منتجات أخرى، مما يوفر لمجتمع تطوير تكنولوجيا المعلومات الاحترافي خدمات أصلية وعالية الجودة. والمحتوى الكامل. تعد "شبكة مطوري البرامج الصينية" أو "شبكة مطوري البرامج الصينية"، التي تديرها شركة Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd.، واحدة من أكبر شبكات مطوري البرامج في الصين. توفر CSDN منتديات ويب، واستضافة المدونات، وأخبار تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الخدمات.

الموقع الإلكتروني: csdn.net

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