CSDN
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الموقع الإلكتروني: csdn.net
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CSDN على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
CSDN عبارة عن منصة صينية لتبادل تكنولوجيا المعلومات ذات شهرة عالمية، تأسست في عام 1999، وتتضمن مدونات أصلية وأسئلة وأجوبة عالية الجودة وتدريبًا مهنيًا ومنتديات فنية وتنزيلات للموارد وخدمات منتجات أخرى، مما يوفر لمجتمع تطوير تكنولوجيا المعلومات الاحترافي خدمات أصلية وعالية الجودة. والمحتوى الكامل. تعد "شبكة مطوري البرامج الصينية" أو "شبكة مطوري البرامج الصينية"، التي تديرها شركة Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd.، واحدة من أكبر شبكات مطوري البرامج في الصين. توفر CSDN منتديات ويب، واستضافة المدونات، وأخبار تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الخدمات.
الموقع الإلكتروني: csdn.net
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