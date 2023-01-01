WebCatalog
Decathlon 台灣

Decathlon 台灣

decathlon.tw

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Decathlon 台灣 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ديكاتلون تايوان من فرنسا، أكبر متجر للسلع الرياضية في تايوان─[Decathlon] لديه مجموعة كاملة من المنتجات للتسوق عبر الإنترنت. سعر الاستلام من المتجر الكبير هو 199، والتوصيل إلى المنزل هو 499 مع الشحن المجاني. اشترِ ما تريد، ومارس الرياضة بسهولة دون أي عبء ! أكثر من 60 نوعًا من المعدات الرياضية الشاملة، وبأسعار معقولة، ترضي عشاق الرياضة المبتدئين والمحترفين في آن واحد. ضمان لمدة عامين على جميع المنتجات عوائد غير محدودة الأنواع: أدوات رياضية، أدوات رياضية، ملابس رياضية، إكسسوارات رياضية، معدات رياضية. ديكاتلون تايوان

الموقع الإلكتروني: decathlon.tw

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Decathlon 台灣. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

eBay Hong Kong

eBay Hong Kong

ebay.com.hk

蝦皮購物

蝦皮購物

shopee.tw

Amazon日本

Amazon日本

amazon.co.jp

Decathlon 和国

Decathlon 和国

decathlon.com.cn

Carousell Singapore

Carousell Singapore

carousell.sg

巴哈姆特動畫‪瘋

巴哈姆特動畫‪瘋


eBay China

eBay China

ebay.cn

联合日报

联合日报

udn.com

楽天西友ネットスーパー

楽天西友ネットスーパー

sm.rakuten.co.jp

QooApp

QooApp

qoo-app.com

Teambition

Teambition

teambition.com

自由時報

自由時報

ltn.com.tw

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية