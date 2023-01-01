QooApp عبارة عن منصة احترافية متخصصة في ثقافة الرسوم المتحركة والقصص المصورة والألعاب (ACG). ونحن نهدف إلى توحيد محبي ACG في جميع أنحاء العالم ومساعدتهم بكل ما نستطيع. QooApp عبارة عن منصة احترافية تركز على البعد الثاني، وتهدف إلى جمع المستخدمين الذين يحبون ACG من جميع أنحاء العالم وإنشاء خدمات ومنتجات قيمة لهم. بدءًا من متاجر الألعاب والأخبار والمعلومات ومجتمعات اللاعبين وحتى التجمعات غير المتصلة بالإنترنت وقراءة القصص المصورة وتوزيع الألعاب - تتطور QooApp باستمرار لتوسيع تجارب الألعاب التي تخترق الأبعاد.

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