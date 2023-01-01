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巴哈姆特動畫‪瘋

巴哈姆特動畫‪瘋

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الموقع الإلكتروني: gamer.com.tw

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Animation Crazy هي منصة رسوم متحركة معتمدة ومجانية تمامًا أطلقتها شركة Bahamut، وهي توفر رسومًا متحركة جديدة للموسم متزامنة مع اليابان، وتحتوي على آلاف الحلقات من روائع الماضي ليختارها عشاق الرسوم المتحركة بحرية!

الموقع الإلكتروني: gamer.com.tw

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