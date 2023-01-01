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滴答清单

滴答清单

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الموقع الإلكتروني: dida365.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 滴答清单 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tick ​​Tock List هو تطبيق يساعدك على إكمال المهام بكفاءة وتخطيط الوقت، وهو تطبيق مزود بمزامنة سحابية عبر الأجهزة وتذكير بالدورة وإدارة القائمة وتصنيف واضح وتعاون وتقويم متكامل، يمكنك استخدامه على الويب، تستخدمه أجهزة Android وiPhone والأجهزة الأخرى.

الموقع الإلكتروني: dida365.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 滴答清单. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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