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Tick ​​Tock List هو تطبيق يساعدك على إكمال المهام بكفاءة وتخطيط الوقت، وهو تطبيق مزود بمزامنة سحابية عبر الأجهزة وتذكير بالدورة وإدارة القائمة وتصنيف واضح وتعاون وتقويم متكامل، يمكنك استخدامه على الويب، تستخدمه أجهزة Android وiPhone والأجهزة الأخرى.

الموقع الإلكتروني: dida365.com

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