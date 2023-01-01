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Carousell Indonesia

Carousell Indonesia

id.carousell.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Carousell Indonesia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Carousell هي طريقة بسيطة للتخلص من الفوضى في حياتك والعثور على صفقات رائعة لتوفير أموالك! أدرج شيئًا للبيع في 30 ثانية واشترِ ما تحتاجه في الدردشة. كاروسيل هي أسهل طريقة لشراء وبيع سلع جديدة / مستعملة! ضع إعلانًا لمدة 30 ثانية فقط وتحدث مباشرة مع البائع لشراء العنصر الذي يعجبك.

الموقع الإلكتروني: id.carousell.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Carousell Indonesia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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