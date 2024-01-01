Shipper Indonesia

Shipper Indonesia

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shipper.id

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shipper Indonesia على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shipper عبارة عن مجمع لوجستي في إندونيسيا يوفر خدمات توصيل البضائع في جميع أنحاء إندونيسيا وعلى المستوى الدولي، مع حرية اختيار طابع البريد الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: shipper.id

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shipper Indonesia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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