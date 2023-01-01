WebCatalog
detikcom

detikcom

detik.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من detikcom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أحدث وأحدث فهرس أخبار اليوم للأحداث والحوادث والجريمة والقانون والأخبار الفريدة والسياسة والتغطية الخاصة في إندونيسيا وعلى المستوى الدولي

الموقع الإلكتروني: detik.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ detikcom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Merdeka.com

Merdeka.com

merdeka.com

Liputan6

Liputan6

liputan6.com

Dream.co.id

Dream.co.id

dream.co.id

VOA Bahasa Indonesia

VOA Bahasa Indonesia

voaindonesia.com

Kompas.id

Kompas.id

kompas.id

Otosia.com

Otosia.com

otosia.com

Bareksa

Bareksa

bareksa.com

Kapanlagi.com

Kapanlagi.com

kapanlagi.com

Bukalapak

Bukalapak

bukalapak.com

Indodax

Indodax

indodax.com

karier.mu

karier.mu

karier.mu

Carsome Indonesia

Carsome Indonesia

carsome.id

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية