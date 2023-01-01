merdeka.com - أخبار سياسية، اقتصادية، قانونية، جريمة، رياضة، كرة قدم، تكنولوجيا، سيارات، أخبار الفنانين في إندونيسيا والعالم

الموقع الإلكتروني: merdeka.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Merdeka.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.