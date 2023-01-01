WebCatalog
Bukasend

Bukasend

bukalapak.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bukasend على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الشحن رخيص والشحن سهل. هناك العديد من الخيارات من شركات التوصيل الجاهزة لاصطحابك من مكانك، وهناك دائمًا استرداد نقدي على كل عملية توصيل.

الموقع الإلكتروني: bukalapak.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bukasend. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Shipper Indonesia

Shipper Indonesia

shipper.id

karier.mu

karier.mu

karier.mu

Jelajah Ilmu

Jelajah Ilmu

app.jelajahilmu.com

Carsome Indonesia

Carsome Indonesia

carsome.id

VOA Bahasa Indonesia

VOA Bahasa Indonesia

voaindonesia.com

Lifepal

Lifepal

lifepal.co.id

MOLA

MOLA

mola.tv

WatZap

WatZap

app.watzap.id

Lulusnegeri

Lulusnegeri

lulusnegeri.com

detikcom

detikcom

detik.com

Otosia.com

Otosia.com

otosia.com

Bareksa

Bareksa

bareksa.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية