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Sleekr

Sleekr

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الموقع الإلكتروني: sleekr.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sleekr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sleekr HR هو أحد حلول الموارد البشرية عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على بدء نظام معلومات الموارد البشرية الحديث الخاص بها. نحن نقوم بتبسيط وأتمتة العديد من العمليات الموارد البشرية لتمكينك من القيام بعمل فعال.

الموقع الإلكتروني: sleekr.co

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