يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sleekr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Sleekr HR هو أحد حلول الموارد البشرية عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على بدء نظام معلومات الموارد البشرية الحديث الخاص بها. نحن نقوم بتبسيط وأتمتة العديد من العمليات الموارد البشرية لتمكينك من القيام بعمل فعال.

الموقع الإلكتروني: sleekr.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sleekr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.