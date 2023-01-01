يدعم Mekari Talenta الشركات ببرامج موارد بشرية موثوقة لأنظمة الإدارة المتقدمة عبر الإنترنت لإدارة الحضور ورواتب الموظفين. حاول الآن! Mekari Talenta هو تطبيق للموارد البشرية عبر الإنترنت مع نظام شامل؛ أصبحت عمليات الموارد البشرية أكثر فعالية وكفاءة. تعال وجربه الآن!

الموقع الإلكتروني: talenta.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mekari Talenta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.