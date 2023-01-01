WebCatalog
TokoTalk

TokoTalk

tokoadmin.tokotalk.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TokoTalk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الحل الشامل الأكثر اكتمالاً للأعمال التجارية عبر الإنترنت في إندونيسيا قم بزيادة المبيعات باستخدام ميزات TokoTalk المتقدمة. قم بربط متجرك عبر الإنترنت بحسابات السوق ووسائل التواصل الاجتماعي. تكامل البريد السريع، وبوابة الدفع، والإعلانات الرقمية، ما يصل إلى 100++ قالب تصميم موقع متميز جاهز للاستخدام.

الموقع الإلكتروني: tokotalk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TokoTalk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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