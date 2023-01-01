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Zenius

Zenius

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الموقع الإلكتروني: zenius.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zenius على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعلم بفعالية مع Zenius، أول برنامج تعليمي تفاعلي مباشر عبر الإنترنت في إندونيسيا يقدم مواد دراسية للمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى الإعداد لـ UTBK.

الموقع الإلكتروني: zenius.net

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