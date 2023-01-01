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Carousell Malaysia

Carousell Malaysia

carousell.com.my

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Carousell Malaysia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على عروض رائعة على الإلكترونيات والأزياء والمنزل والمعيشة والألعاب والألعاب للبيع بأمان وبسرعة على كاروسيل ماليزيا. ابدأ في بيع العناصر الجديدة والمفضلة لديك في السوق الماليزي المجاني عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: carousell.com.my

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Carousell Malaysia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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