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Fraction ERP هو نظام ERP سحابي مصمم للشركات المصنعة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تريد التحكم والنمو في نفس الوقت. لدينا فريق فريد من نوعه. المهنيين ذوي الخبرة في التصنيع ومهندسي تطوير البرمجيات.

الموقع الإلكتروني: fractionerp.com

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