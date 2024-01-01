توفر Manu Online حلاً متخصصًا لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) للاستخدام من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال توريد المواد وتصنيعها. تأسست عام 2000 وكنا من أوائل شركات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت. تشمل الميزات التصنيع وإدارة المخزون، وتتبع الأرقام التسلسلية، وتتبع الدفعة للتتبع الشامل، وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، والأتمتة لزيادة حجم المعاملات، والتوجيه متعدد الخطوات، وتخطيط وجدولة الإنتاج، وتخطيط متطلبات المواد في الوقت الفعلي، وأدوات إعداد التقارير، ونمو متزايد شبكة شركاء القناة. تتوفر عمليات التكامل مع أنظمة التجارة الإلكترونية والمحاسبة. يعد Manu Online مناسبًا تمامًا لأي مصنع من أي قطاع يتطلع إلى الاستفادة من تطبيق أعمال سحابي قوي تم إنشاؤه لحل تحديات التصنيع اليومية وتحقيق الكفاءة على المدى الطويل.

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