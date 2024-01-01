Manu Online

Manu Online

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الموقع الإلكتروني: manuonline.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Manu Online على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Manu Online حلاً متخصصًا لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) للاستخدام من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال توريد المواد وتصنيعها. تأسست عام 2000 وكنا من أوائل شركات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر الإنترنت. تشمل الميزات التصنيع وإدارة المخزون، وتتبع الأرقام التسلسلية، وتتبع الدفعة للتتبع الشامل، وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة، والأتمتة لزيادة حجم المعاملات، والتوجيه متعدد الخطوات، وتخطيط وجدولة الإنتاج، وتخطيط متطلبات المواد في الوقت الفعلي، وأدوات إعداد التقارير، ونمو متزايد شبكة شركاء القناة. تتوفر عمليات التكامل مع أنظمة التجارة الإلكترونية والمحاسبة. يعد Manu Online مناسبًا تمامًا لأي مصنع من أي قطاع يتطلع إلى الاستفادة من تطبيق أعمال سحابي قوي تم إنشاؤه لحل تحديات التصنيع اليومية وتحقيق الكفاءة على المدى الطويل.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: manuonline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Manu Online. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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