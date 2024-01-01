Expensya هو الحل الذي يغير إدارة الإنفاق. يمكن لمستخدمي Expensya إدارة ومعالجة أي نوع من النفقات: عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتكاليف العامة، وتقارير النفقات، والعمل عن بعد، والبدلات اليومية، ونفقات الأميال، والمزيد. بفضل ميزاتها وخبراتها الشاملة، تدعم Expensya حاليًا أكثر من 5000 شركة وتوفر حلاً شاملاً لمستخدميها، لإدارة شاملة لا تشوبها شائبة لجميع نفقات الأعمال. يتكامل Expensya أيضًا مع بطاقاتك المصرفية ونظام الموارد البشرية لديك ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونظام المحاسبة لديك ومدير السفر الخاص بك. تعمل شركة Expensya على أتمتة كل خطوة من العملية، مما يوفر الوقت ويزيد من إنتاجية فريقك. وتتمثل رؤيتنا في تقديم الحل الأكثر اكتمالًا وسهولة وقابلية للتطوير.

الموقع الإلكتروني: expensya.com

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