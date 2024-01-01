Expensya

Expensya

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الموقع الإلكتروني: expensya.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Expensya على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Expensya هو الحل الذي يغير إدارة الإنفاق. يمكن لمستخدمي Expensya إدارة ومعالجة أي نوع من النفقات: عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتكاليف العامة، وتقارير النفقات، والعمل عن بعد، والبدلات اليومية، ونفقات الأميال، والمزيد. بفضل ميزاتها وخبراتها الشاملة، تدعم Expensya حاليًا أكثر من 5000 شركة وتوفر حلاً شاملاً لمستخدميها، لإدارة شاملة لا تشوبها شائبة لجميع نفقات الأعمال. يتكامل Expensya أيضًا مع بطاقاتك المصرفية ونظام الموارد البشرية لديك ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونظام المحاسبة لديك ومدير السفر الخاص بك. تعمل شركة Expensya على أتمتة كل خطوة من العملية، مما يوفر الوقت ويزيد من إنتاجية فريقك. وتتمثل رؤيتنا في تقديم الحل الأكثر اكتمالًا وسهولة وقابلية للتطوير.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: expensya.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Expensya. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Workday

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Xero

Xero

xero.com

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Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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TripLog

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ITILITE

ITILITE

itilite.com

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Akaunting

akaunting.com

MySyarikat

MySyarikat

mysyarikat.com

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