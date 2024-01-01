Zaggle

Zaggle

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الموقع الإلكتروني: zagglesave.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zaggle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zaggle Save هو برنامج شامل لإدارة النفقات ومزايا الموظفين يساعد على تتبع إنفاق الأعمال وإرسال النفقات بسهولة وإدارة الامتثال وإيجاد فرص لتوفير المال. تمنحك Zaggle حلاً سهلاً وذكيًا لإدارة جميع نفقات أعمالك من خلال بطاقات Zaggle متعددة المحافظ التي تعمل بنظام VISA.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: zagglesave.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zaggle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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Fyle

Fyle

fylehq.com

Archa

Archa

archa.com.au

Expensya

Expensya

expensya.com

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

expensein

expensein

expensein.com

Weel

Weel

letsweel.com

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

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