يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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Zaggle Save هو برنامج شامل لإدارة النفقات ومزايا الموظفين يساعد على تتبع إنفاق الأعمال وإرسال النفقات بسهولة وإدارة الامتثال وإيجاد فرص لتوفير المال. تمنحك Zaggle حلاً سهلاً وذكيًا لإدارة جميع نفقات أعمالك من خلال بطاقات Zaggle متعددة المحافظ التي تعمل بنظام VISA.

الموقع الإلكتروني: zagglesave.com

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