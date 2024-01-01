ExpenseOnDemand

ExpenseOnDemand

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الموقع الإلكتروني: expenseondemand.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ExpenseOnDemand على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل ExpenseOnDemand على تغيير الطريقة التي تدير بها فرق الشؤون المالية وكشوف المرتبات عمليات إدارة النفقات الخاصة بهم. نحن نقدم حلاً شاملاً يستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية لالتقاط الإيصالات والفواتير، وصولاً إلى التكامل بسلاسة مع Xero وTally وQuickBooks وSage مما يجعل حياتك سهلة قدر الإمكان. تساعد تقنيتنا الفريدة الشركات على أتمتة العمليات، وتحديد الإيصالات المكررة والمصادقة بسهولة على المطالبات، مما يوفر لها في كثير من الأحيان الآلاف أو حتى الملايين من التكاليف كل عام. تحتوي المنصة على أكثر من 120 ميزة متقدمة للاختيار من بينها، ولا تدفع إلا مقابل تلك الميزات التي تشترك فيها. أبرزها بالنسبة لمستخدمينا هي: 1. يمكنك إنشاء التسلسل الهرمي للموافقة الخاص بك، بما في ذلك الموافقين متعددي المستويات في النظام الأساسي، مع حدود الإنفاق. 2. استخدم وظيفة Google Mileage الخاصة بنا ووفر نسبة مذهلة تبلغ 27.8% على الأميال التي تمت المطالبة بها يدويًا. 3. تتيح لك عمليات "التكامل المحاسبي" الخاصة بنا إمكانية التكامل مع برامج المحاسبة المختلفة في دقائق معدودة، ويشمل ذلك إرسال الإيصالات واستخدام فئات التتبع. 4. يمكن أن تعرض لك وظيفة "مسار التدقيق" سجلاً كاملاً للنفقات عندما تحتاج إليها - بدءًا من سير العمل والاستلام وحتى سجل الموافقة. 5. يمكنك إدخال معدلات ضريبية مختلفة في إيصال مما يسمح لمديري الشؤون المالية بفصل النفقات بسهولة إلى معدلات الضرائب ذات الصلة. 6. يمكنك تخصيص فئات النفقات الفريدة لعملك. يمكنك إنشاء تقرير التصدير المخصص الخاص بك والذي يناسب مؤسستك.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: expenseondemand.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ExpenseOnDemand. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Xero

Xero

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Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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expensein

expensein

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KPMG Spark

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WellyBox

WellyBox

wellybox.com

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Skovik

skovik.com

TrackEx

TrackEx

trackex.com

Everlance

Everlance

everlance.com

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