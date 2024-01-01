قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

TripLog عبارة عن منصة شاملة لسداد الأميال والنفقات مصممة لتقليل تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية وإزالة العمليات اليدوية الشاقة من القيادة والمستخدمين. تشتمل ميزاتنا المميزة على التتبع التلقائي للأميال، والتقاط إيصال التعرف الضوئي على الحروف، وقواعد الرحلات المتكررة المخصصة، وإعفاء الأميال المقطوعة، والحسابات التلقائية لأقصر مسافة، والإبلاغ عن النفقات الزائدة.

الموقع الإلكتروني: triplogmileage.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TripLog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.