TripLog

TripLog

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الموقع الإلكتروني: triplogmileage.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TripLog على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TripLog عبارة عن منصة شاملة لسداد الأميال والنفقات مصممة لتقليل تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية وإزالة العمليات اليدوية الشاقة من القيادة والمستخدمين. تشتمل ميزاتنا المميزة على التتبع التلقائي للأميال، والتقاط إيصال التعرف الضوئي على الحروف، وقواعد الرحلات المتكررة المخصصة، وإعفاء الأميال المقطوعة، والحسابات التلقائية لأقصر مسافة، والإبلاغ عن النفقات الزائدة.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: triplogmileage.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TripLog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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