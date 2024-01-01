Everlance

Everlance

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الموقع الإلكتروني: everlance.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Everlance هو نوع من برامج الأميال والنفقات التي تساعد الشركات على تقليل تكاليف السداد وتوفير الوقت وتقديم فائدة وظيفية جذابة للعاملين المتنقلين. مع أكثر من 3 ملايين مستخدم، تشتهر Everlance بسهولة الاستخدام والإدارة وسهولة التعامل معها. توفر المنصة الشاملة حلاً كاملاً لسداد تكاليف السيارة من خلال: تطبيق تتبع الأميال المصنف رقم 1 على متجر التطبيقات، والذي يتميز بسجلات تلقائية للأميال تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وحماية الخصوصية المضمنة، وتدفقات الموافقة على تقرير السداد القابلة للتخصيص والأعلام الخارجية خيارات سداد تكاليف الموظفين شهريًا أو نصف شهري أو نصف أسبوعي التحقق من رخصة القيادة والتأمين فحوصات مستمرة لسجل المركبات الآلية (MVR) والتدريب على سلامة السائق إدارة متكاملة للنفقات مع الرؤية في كل خطوة، يمكنك تعويض موظفيك بدقة وكفاءة عن الأميال التي قطعوها و نفقات. بالإضافة إلى ذلك، احصل على رؤية جديدة حول كيفية قضاء الموظفين يومهم، مما يساعد على زيادة المساءلة وتمكين تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. تدعم Everlance جميع أنواع برامج سداد تكاليف المركبات بدون/منخفضة الضرائب. سواء كنت توفر سيارات الشركة حاليًا، أو تستخدم العمليات اليدوية أو تأتي من مزود آخر، يمكن لفريق الخبراء في Everlance مساعدتك في تحديد البرنامج (البرامج) المناسب لعملك والحفاظ على امتثال IRS. عمليات السداد المخصصة ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، بما في ذلك تسديدات تطوير الأسعار بالسنت لكل ميل (CPM) والبدلات الخاضعة للمساءلة تتبع الأسطول لدى كل عميل مدير نجاح العملاء المسمى الذي يعمل كنقطة اتصال واحدة ويقوم بإجراء مراجعات أعمالك ربع السنوية. يتوفر مكتب المساعدة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني لدعمك أنت وموظفيك على الطريق.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: everlance.com

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Reimbi

reimbi.com

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