Clyr

Clyr

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الموقع الإلكتروني: clyr.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clyr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتبسيط عملية إدارة النفقات الخاصة بك مع Clyr. المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا للشركات القائمة على المشاريع. ولهذا السبب قمنا بتطوير نظام أساسي لإدارة نفقات الذكاء الاصطناعي يتكامل بسلاسة مع جميع أنظمة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة سير العمل الرئيسية مع تمكين المستخدمين من الاستمرار في استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة التي يعرفونها ويحبونها. نحن ندعوك لتحديد موعد عرض توضيحي معنا إذا كنت تتطلع إلى تبسيط عملية إدارة النفقات الخاصة بك وتوفير الوقت الثمين كل شهر. شاهد بنفسك كيف يمكن لتقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي لدينا أن تُحدث ثورة في كيفية إدارة النفقات.

الموقع الإلكتروني: clyr.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clyr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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