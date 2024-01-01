OnCloudERP عبارة عن نظام ERP حديث قائم على السحابة لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم التي تبحث عن حلول مؤسسية قوية وموثوقة وقابلة للتطوير وبأسعار معقولة لتشغيل أعمالها وإدارتها بكفاءة. مهمتنا هي تقديم حلول ERP بسيطة فكرية وقوية. يتم تشغيل OnCloudERP بواسطة Cloud Pencils، وقد تم تأسيسها كشركة منتجات SaaS ERP في 1 يناير 2015 تحت إشراف الشركة الأم Nlogix Solutions، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com). تم بناء CPPL على أساس أكثر من 20 عامًا من خبرات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ذات الصلة في مختلف الصناعات منذ عام 1994.

الموقع الإلكتروني: onclouderp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OnCloudERP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.