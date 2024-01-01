OnCloudERP

OnCloudERP

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الموقع الإلكتروني: onclouderp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OnCloudERP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OnCloudERP عبارة عن نظام ERP حديث قائم على السحابة لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم التي تبحث عن حلول مؤسسية قوية وموثوقة وقابلة للتطوير وبأسعار معقولة لتشغيل أعمالها وإدارتها بكفاءة. مهمتنا هي تقديم حلول ERP بسيطة فكرية وقوية. يتم تشغيل OnCloudERP بواسطة Cloud Pencils، وقد تم تأسيسها كشركة منتجات SaaS ERP في 1 يناير 2015 تحت إشراف الشركة الأم Nlogix Solutions، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com). تم بناء CPPL على أساس أكثر من 20 عامًا من خبرات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ذات الصلة في مختلف الصناعات منذ عام 1994.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: onclouderp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OnCloudERP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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