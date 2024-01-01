يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CommBank على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

بنك الكومنولث الأسترالي، أو CommBank، هو بنك أسترالي متعدد الجنسيات وله أعمال في نيوزيلندا وآسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

الموقع الإلكتروني: commbank.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CommBank. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.