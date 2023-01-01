Metrotechs

التطبيقات التي تساعد في إدارة الأعمال أو توفر وسيلة للتعاون في المحتوى أو تعديله أو مشاركته للفرق/الشركات. على سبيل المثال: موارد البحث عن وظيفة، وإدارة موارد العملاء، والتعاون، وتخطيط موارد المؤسسة، ونقاط البيع، وإدارة العيادة.

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