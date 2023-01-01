Easoft Firasor

أفضل إدارة الممتلكات الشاملة نقدم لكم نظام تخطيط موارد المؤسسات والذي من خلاله ننقل إدارة الأعمال العقارية من الورقية والإكسل إلى الإلكترونية. وبفضل ذلك، فإنك تحتاج فقط إلى برنامج واحد لإدارة أعمالك.

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