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FourKites

FourKites

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الموقع الإلكتروني: fourkites.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FourKites على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رؤية حقيقية شاملة من خلال التتبع في الوقت الفعلي للشحن العابر والداخلي - كل ذلك على منصة واحدة شاملة. نحن نساعدك على تحويل أعمالك وجعل ساحتك جزءًا مرنًا ومترابطًا من سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بك. مع FourKites، يمكنك الحصول على نظام إدارة الفناء الأكثر تقدمًا (YMS). على عكس حلول إدارة الفناء التقليدية التي يمكنها فقط أن تظهر لك ما هو موجود في فناء منزلك، تستفيد FourKites من الرؤية في الوقت الفعلي للشحن العابر وداخل الفناء لتمنحك مرونة ورؤى لا مثيل لها.

الموقع الإلكتروني: fourkites.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FourKites. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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