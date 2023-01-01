رؤية حقيقية شاملة من خلال التتبع في الوقت الفعلي للشحن العابر والداخلي - كل ذلك على منصة واحدة شاملة. نحن نساعدك على تحويل أعمالك وجعل ساحتك جزءًا مرنًا ومترابطًا من سلسلة التوريد الشاملة الخاصة بك. مع FourKites، يمكنك الحصول على نظام إدارة الفناء الأكثر تقدمًا (YMS). على عكس حلول إدارة الفناء التقليدية التي يمكنها فقط أن تظهر لك ما هو موجود في فناء منزلك، تستفيد FourKites من الرؤية في الوقت الفعلي للشحن العابر وداخل الفناء لتمنحك مرونة ورؤى لا مثيل لها.

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