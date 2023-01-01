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Domuso

Domuso

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الموقع الإلكتروني: domuso.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Domuso على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر Domuso لمديري العقارات وأصحابها معالجة الدفع الآلي والتواصل مع المقيمين في برنامج واحد لإدارة العقارات سهل الاستخدام. المزود الوحيد الذي يقدم خيارات رقمية معتمدة لدفع الإيجار عن طريق الشيك الإلكتروني/ACH وبطاقات الائتمان والشيكات. دوموسو يتكامل مع إدارة الممتلكات.

الموقع الإلكتروني: domuso.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Domuso. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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