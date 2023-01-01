أكثر من مجرد مزود خدمة الدفع ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت! حل فريد للدفع ببطاقة الائتمان يجمع بين حساب التاجر وبوابة الدفع ومدير الشحن بالإضافة إلى منصة الإدارة المالية التي تتميز بنظام إدارة النقد المتقدم. مع حل الدفع عبر الإنترنت الخاص بنا، يمكنك إدارة أموالك بشكل فوري ومستقل. MoneyTigo هي أكثر من مجرد مزود خدمة دفع، إنها أداة للتمكين المالي. يتم استخدام حل الدفع الخاص بنا بطريقة منفصلة بحيث لا تحتاج إلى تغيير البنوك.

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