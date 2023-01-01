WebCatalog
MoneyTigo

MoneyTigo

app.moneytigo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MoneyTigo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أكثر من مجرد مزود خدمة الدفع ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت! حل فريد للدفع ببطاقة الائتمان يجمع بين حساب التاجر وبوابة الدفع ومدير الشحن بالإضافة إلى منصة الإدارة المالية التي تتميز بنظام إدارة النقد المتقدم. مع حل الدفع عبر الإنترنت الخاص بنا، يمكنك إدارة أموالك بشكل فوري ومستقل. MoneyTigo هي أكثر من مجرد مزود خدمة دفع، إنها أداة للتمكين المالي. يتم استخدام حل الدفع الخاص بنا بطريقة منفصلة بحيث لا تحتاج إلى تغيير البنوك.

الموقع الإلكتروني: moneytigo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MoneyTigo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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