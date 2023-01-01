WebCatalog
Prestmit

Prestmit

prestmit.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prestmit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تداول بطاقات الهدايا مقابل Naira أو Cedis أو Bitcoins أو USDT. منصة تتمحور حول المستخدم ومصممة لك لتتمكن من تداول وشراء وبيع الأصول الرقمية المختلفة بما في ذلك بطاقات الهدايا، وعملات البيتكوين، وUSDT، ولايتكوين، ودوجكوينز، ووقت البث، وتعبئة البيانات. استخدام Naira وCedis وBitcoin وUSDT كخيارات للدفع.

الموقع الإلكتروني: prestmit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prestmit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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