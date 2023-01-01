تخلص من التخمين في حسابات منطقتك الزمنية باستخدام TimeWobble. يقوم TimeWobble بحساب الوقت لموقع بعيد بناءً على وقت موقعك المحلي في تاريخ محدد. يمكن أن يكون ذلك الآن، أو الأسبوع المقبل، أو العام المقبل.

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