OnePitch
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: onepitch.co
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OnePitch على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Take the guesswork out of your earned media strategy. OnePitch's matching technology delivers a precise media list for every pitch, making it easier for your team to drive interest, secure placements, and increase brand affinity. Deliver results faster with OnePitch.
الفئات:
الموقع الإلكتروني: onepitch.co
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OnePitch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.