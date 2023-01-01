WebCatalog
90min

90min

90min.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 90min على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أخبار كرة القدم، أخبار الانتقالات والشائعات، الرأي، المباريات، الجداول، تقييمات اللاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأسباني، الدوري الفرنسي والمزيد | 90 دقيقة

الموقع الإلكتروني: 90min.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 90min. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SofaScore

SofaScore

sofascore.com

Goal.com

Goal.com

goal.com

Optus Sport

Optus Sport

sport.optus.com.au

Scorebar

Scorebar

scorebar.com

Now E

Now E

nowe.com

FCStats

FCStats

fcstats.com

Fantasy Premier League

Fantasy Premier League

fantasy.premierleague.com

LiveScore

LiveScore

livescore.com

Soccerway

Soccerway

soccerway.com

Premier League

Premier League

premierleague.com

WhoScored

WhoScored

whoscored.com

fuboTV

fuboTV

fubo.tv

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية