Hulu Japan

Hulu عرض غير محدود للمسلسلات الدرامية والأفلام والأنمي الشهيرة وما إلى ذلك | Hulu هي خدمة توزيع فيديو عبر الإنترنت تتيح لك الاستمتاع بأكثر من 100000 فيلم ودراما وأنيمي وعروض متنوعة. يمكنك المشاهدة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو التلفزيون أو الكمبيوتر وما إلى ذلك المتصل بالإنترنت.

الموقع الإلكتروني: hulu.jp

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