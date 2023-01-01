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Hulu Japan

Hulu Japan

hulu.jp

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hulu Japan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Hulu عرض غير محدود للمسلسلات الدرامية والأفلام والأنمي الشهيرة وما إلى ذلك | Hulu هي خدمة توزيع فيديو عبر الإنترنت تتيح لك الاستمتاع بأكثر من 100000 فيلم ودراما وأنيمي وعروض متنوعة. يمكنك المشاهدة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو التلفزيون أو الكمبيوتر وما إلى ذلك المتصل بالإنترنت.

الموقع الإلكتروني: hulu.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hulu Japan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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