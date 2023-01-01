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FPT Play

FPT Play

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الموقع الإلكتروني: fptplay.vn

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FPT Play على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شاهد عدد غير محدود من الأفلام المميزة الخاصة، والأفلام الجديدة والبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت التي يتم تحديثها باستمرار، وVTV، والرياضة على مدار 24 ساعة في أي وقت وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: fptplay.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FPT Play. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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