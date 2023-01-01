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CafeF

CafeF

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الموقع الإلكتروني: cafef.vn

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CafeF على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CafeF - أحدث قناة إخبارية فيتنامية حول المعلومات الاقتصادية والمالية ومعلومات الأسهم التي يتم تحديثها باستمرار ودقيقة وكاملة ومتعمقة

الموقع الإلكتروني: cafef.vn

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